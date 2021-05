La Juventus ha reso nota l’ufficialità del trasferimento in prestito di Douglas Costa al Gremio: il brasiliano aveva giocato l’ultima stagione al Bayern Monaco

La notizia era nell’aria già da alcuni giorni, adesso è diventata ufficiale: Douglas Costa non farà parte della rosa della Juventus nella prossima stagione. Il laterale brasiliano è stato ceduto in prestito al Gremio dopo aver giocato l’ultima stagione – sempre con la stessa formula – in Bundesliga, con la maglia del Bayern Monaco. La società ha deciso di non puntare sul giocatore, ma ne conserva la proprietà del cartellino.

Calciomercato Juventus, ufficiale: Douglas Costa al Gremio

A dare la notizia è stata la Juventus attraverso un comunicato ufficiale: “E’ ufficiale il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio. Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022“. Classe 1990, il giocatore ha un contratto fino al 2022 con la Juventus.

Douglas Costa ha sofferto di alcune noie muscolari negli ultimi anni che non gli hanno permesso di esprimere tutte le sue qualità: appena 11 le presenze stagionali in Bundesliga, mentre con la Juventus è fermo a 10 gol e 21 assist in 103 presenze. Il brasiliano torna al Gremio, squadra con la quale ha iniziato la sua carriera da professionista.