La Juventus si prepara per la campagna di mercato e arriva un’offerta per il talento: c’è la decisione della società sullo scambio

È stata un’annata delicata quella vissuta dalla Juventus, che non è riuscita a trionfare in Serie A dopo nove successi consecutivi ma ieri ha alzato la Coppa Italia che si aggiunge alla Supercoppa Italiana vinta a gennaio. Non sarà una stagione esaltante ma sicuramente i due trofei rendono il finale meno amaro.

In questi mesi i bianconeri hanno collezionato troppi passi falsi e la rivoluzione della scorsa estate non ha portato i frutti sperati. La scommessa Kulusevski non ha funzionato del tutto, visto che lo svedese era partito bene ma si è perso con il passare delle settimane, prima di diventare decisivo nella finale di ieri contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, Kulusevski in Premier League: la mossa di Ancelotti

Qualche giocata di qualità si è vista in questa annata anche se il suo rendimento è stato discontinuo. Nonostante ciò continua ad esserci l’interesse dalla Premier League nei confronti di Kulusevski, che ha attirato soprattutto le attenzioni di Carlo Ancelotti.

L’Everton potrebbe provare a mettere sul piatto Moise Kean per convincere la Juventus, visto che i bianconeri seguono l’attaccante classe 2000 da ormai un anno. La proposta però non sembrerebbe bastare, visto che per Kulusevski non si farebbe plusvalenza.

Il prezzo dello svedese infatti potrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro: solo così la Juventus ci guadagnerebbe davvero e lo potrebbe lasciar partire.