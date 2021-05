Il Barcellona scarica Sergi Roberto: occasione ghiotta per Juventus e Milan

Il Barcellona sta mettendo in piedi una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. E’ a un passo la chiusura dell’affare con il Manchester City che porterà in Catalogna Sergio Aguero. Molti giocatori non rientrano più nei piani di Koeman e verrano rimpiazzati. Uno di questi è Sergi Roberto che è nella lista dei partenti. Lo spagnolo, in scadenza a giungo 2022, non ha ancora trovato l’accordo con il club per il rinnovo e per il Barcellona è l’ultima chance per monetizzare dalla sua cessione.

Calciomercato Juventus, scambio con Sergi Roberto

Sergi Roberto era stato precedentemente accostato al Milan che, qualora dovesse qualificarsi alla prossima Champions League necessiterebbe un rinforzo di grande spessore sulla fascia destra. Di recente, però, si sarebbe inserita la Juventus che cerca un giocatore con le sue caratteristiche. La richiesta dei blaugrana per lasciar partire lo spagnolo è di circa 20 milioni di euro, cifra che fa del classe ’92 una vera e propria occasione di mercato per le italiane.

Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’ l’obiettivo del Barcellona è quello di liberarsi di Sergi Roberto per alleggerire il monte ingaggi del club e sostituirlo con un calciatore che rispecchi le caratteristiche richieste da Koeman. La Juventus potrebbe essere la pretendente più concreta all’acquisto del jolly spagnolo del Barça, soprattutto qualora dovesse inserire una contropartita tecnica che interessi a Laporta.