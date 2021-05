Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e della possibilità di non essere più il tecnico del Real Madrid dalla prossima stagione

Alla vigilia dell’ultima partita della Liga, dove il Real Madrid affronterà il Villarreal, il tecnico francese dei blancos, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa, ovviamente dando la priorità alla rincorsa all’Atletico Madrid che dista due punti. Nonostante la priorità del club sia quella di provare a vincere il campionato, strappandolo ai rivali dell’Atletico, c’è da risolvere anche il futuro di Zidane che ha un contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus, Zidane dà un indizio

In merito il tecnico francese ha detto: “I blancos sono la migliore cosa che mi sia capitata. E’ da quasi 20 anni che sono qui. Certamente il Real può essere una squadra migliore anche senza di me come allenatore”. L’umiltà di Zidane che con il Real ha vinto tanto sia da giocatore che, soprattutto da allenatore e che non esclude la possibilità di lasciare quella che ormai è a tutti gli effetti la sua casa.

Ovviamente il futuro di Zidane interessa particolarmente alla Juventus che dovrà valutare se continuare il progetto iniziato a settembre con Andrea Pirlo o se cambiare allenatore e dare nuovi stimoli all’ambiente e ai calciatori. Zidane sarebbe una delle prime scelte della società bianconera, visto anche il suo passato da giocatore della Juventus. Anche Massimiliano Allegri rimane una suggestione della Juve ma gli indizi lanciati in conferenza da Zidane lasciano ben sperare la ‘Vecchia Signora’ che l’operazione sia possibile.