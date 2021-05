La Serie A teatro di un giro importante di allenatori: Gattuso lascerà il Napoli ed è conteso da due club, ma l’allenatore avrebbe già dato la sua priorità

La Serie A si prepara ad essere il palcoscenico di una mini-rivoluzione. Sono infatti diverse le squadre che potrebbero cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione. La Roma ha già ufficializzato l’arrivo di José Mourinho, mentre altri club sono ancora a caccia della scelta definitiva: la situazione più spinosa riguarda la figura di Gattuso. Il mister – anche in caso di quarto posto – lascerà il Napoli e due società se lo contendono.

Calciomercato, la Fiorentina su Gattuso

Gattuso si prepara a lasciare il Napoli dopo una cavalcata che ha riportato il club partenopeo nelle prime posizioni di classifica: serie aperta di tre vittorie consecutive e un feeling ricreato con la squadra, ma non con la proprietà. Il rapporto logoro con il patron De Laurentiis è la causa della fine del matrimonio, con il mister già nei desiderata di due altri club di Serie A. La prima squadra a mettersi in contatto con Gattuso è stata la Fiorentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Il brasiliano via in prestito

Il club viola – che romperà con Iachini a fine stagione – punta su Gattuso per riportarsi in posizioni di vertice dalla prossima stagione. Il presidente Commisso lo porterebbe subito a Firenze ed è in contatto quotidiano con l’allenatore. L’ex Milan non è però convinto al 100% del progetto, anche perché è in attesa di sapere come evolve un’altra situazione.

Calciomercato, la priorità di Gattuso in Serie A

Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, infatti, Gattuso starebbe aspettando la Lazio. In questi ultimi giorni sarebbe arrivato più di qualche segnale da parte del presidente Lotito, che lo vuole sulla panchina biancoceleste. La Lazio deve però ancora prendere una decisione su Simone Inzaghi, in scadenza a giugno: le parti si incontreranno la prossima settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa dalla Spagna | È fatta con il Barcellona

Spettatore interessato Gattuso che, sempre secondo ‘Sky’, aspetta la Lazio, che rappresenta la sua prima scelta. In caso di addio tra Inzaghi ed il club capitolino, la scelta ricadrebbe sul tecnico del Napoli, con la Fiorentina che dovrebbe poi guardare altrove. Stesso discorso per la Juventus, squadra alla quale ‘Rino’ era stato accostato nei giorni scorsi.