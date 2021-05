Euro 2020, da Theo Hernandez a Reus e Ibra | La Top 11 degli assenti!

Euro 2020: da Upamecano e Theo Hernandez a Reus e Ibrahimovic, la Top 11 dei giocatori che salteranno l’Europeo

L’attesa, prolungata di un anno a causa della pandemia, sta per finire. Euro 2020 è alle porte e da lunedì prossimo le Nazionali inizieranno a radunarsi in preparazione al torneo. Si partirà l’11 giugno con la gara inaugurale dell’Olimpico tra Italia e Turchia, nel primo Europeo itinerante della storia. Numerose Federazioni hanno già annunciato la lista dei convocati, e come accade per ogni edizione non mancano gli assenti per infortunio e gli esclusi eccellenti. Da ter Stegen e Theo Hernandez a Reus e Ibrahimovic: ecco l’undici dei calciatori che non prenderanno parte a Euro 2020. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Moggi: “Gattuso e Zidane? La Juventus capisca. Ecco il problema di Ronaldo”

Euro 2020, la Top 11 degli assenti | Cinque rossoneri!

Tra i portieri spicca l’assenza di ter Stegen: il tedesco ha deciso di operarsi al ginocchio al termine della stagione con il Barcellona e salterà il torneo. In difesa spiccano le assenze dei due terzini del Milan Calabria e soprattutto Theo Hernandez, entrambi reduci da un’ottima stagione in rossonero ma rispettivamente esclusi da Italia e Francia. Mancini rinuncia anche ad Alessio Romagnoli, il capitano del Milan finito ai margini anche con Pioli. Un’altra esclusione eccellente in difesa è quella di Upamecano, che dalla prossima stagione sarà un giocatore del Bayern Monaco. Non prenderanno parte alle spedizione francese nemmeno Camavinga, gioiello del Rennes finito nel mirino dei top club europei, e Aouar, il talentuoso centrocampista del Lione che piace alla Juventus. Nella Germania di Löw non ci sarà invece Marco Reus, che ha rinunciato per recuperare al meglio in vista della nuova stagione.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Inter, Sensi-Shakhtar: le ultime sulle mosse di De Zerbi

Altri due esclusi di lusso sono il portoghese del Milan Leao e Lacazette, penalizzato dal ritorno in Nazionale di Benzema. Infine, al momento non figura tra i pre-convocati della Svezia Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan è alle prese con l’infortunio al ginocchio e sta tentando il recupero in extremis. È questo l’undici di assoluto livello, anche a tinte rossonere, che non parteciperà a Euro 2020.