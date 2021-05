Calciomercato Juventus, l'addio di Chiellini | Incontro con Agnelli

La Juventus dovrà decidere cosa fare di un altro senatore: c’è stato un incontro preliminare tra Chiellini e Agnelli

La stagione sta per terminare e diversi club dovranno fare delle valutazioni sui calciatori in scadenza di contratto. Tra questi, c’è la Juventus, che oltre all’addio di Gianluigi Buffon dovrà valutare anche la situazione legata a Giorgio Chiellini. Il difensore centrale ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si sta valutando con la dirigenza se proseguire o meno il percorso iniziato nel lontano 2005. Arrivato a quasi 37 anni, però, e alle prese con tanti problemi fisici, non è escluso che possa lasciare la Juve. Molto dipenderà dalle intenzioni di Andrea Agnelli, con il quale Chiellini ha avuto un incontro.

Juventus, Chiellini incontra Agnelli per valutare il futuro

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport‘, Chiellini ha vagliato diverse ipotesi sul proprio futuro. In attesa di una proposta di rinnovo, c’è la possibilità di un approdo in MLS oppure del ritiro dal calcio giocato. Il difensore centrale ha avuto un incontro preliminare con Agnelli, ma la questione non è stata affrontata di ‘petto’. Per ora, la Juventus attende che le questioni dirigenziali e tecniche siano più definite per avanzare eventuali proposte.