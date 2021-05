La Juventus si proietta verso il calciomercato e subisce l’assalto per Federico Chiesa: proposto lo scambio con un vecchio pallino di Paratici

Il primo obiettivo dei due rimasti per il finale di stagione della Juventus è stato completato, ovvero vincere la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Un successo fondamentale per mettere in bacheca almeno uno dei tre trofei messi nel mirino a inizio stagione e soprattutto dove si è messo in risalto il totale valore di Federico Chiesa. Il calciatore arrivato dalla Fiorentina è stato autore del gol vittoria della finale poco prima di essere sostituito, e aveva già colpito un palo precedentemente.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, beffa dalla Spagna | E’ fatta col Barcellona

In questa stagione l’esterno bianconero ha collezionato 44 presenze, mettendo a segno 14 gol e 11 assist. Un’ottima stagione la sua, che lo ha fatto finire nel mirino di alcuni top club europei come il Manchester United. Infatti i ‘Red Devils’ sembrerebbero intenzionati a far partire l’assalto a Chiesa nella prossima sessione estiva di calciomercato, proponendo alla Juventus uno scambio con Anthony Martial.

Calciomercato Juventus, scambio Chiesa-Martial: arriva il no dei bianconeri

Domenica sera la Juventus conoscerà il proprio destino europeo per la prossima stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League ancora a forte rischio. Ma nel frattempo la società bianconera inizia già a lavorare al prossimo calciomercato estivo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, annuncio del tecnico | Zidane allo scoperto

A mettere gli occhi tra le fila juventine è il Manchester United, che sembrerebbe fortemente interessato a Federico Chiesa per rinforzare l’attacco. L’esterno bianconero sarebbe valutato circa 60 milioni e i ‘Red Devils’ sembrerebbero disposti a mettere sul piatto uno scambio con Anthony Martial, attaccante francese che in questa stagione ha messo a segno 6 gol in 31 presenze e che sarebbe valutato intorno ai 45 milioni di euro. Dunque oltre all’attaccante il club inglese aggiungerebbe un conguaglio economico di 15 milioni per pareggiare le valutazioni. Nonostante Martial sia un vecchio pallino di Fabio Paratici, l’offerta sembrerebbe non convincere la Juventus che sarebbe pronta a rifiutare. Dunque servirà altro per strappare Chiesa alla società juventina.