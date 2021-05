La Juventus avrebbe raggiunto l’accordo per il trasferimento di Cristiano Ronaldo

La Juventus dovrà necessariamente rivalutare la rosa e decidere quali saranno le mosse da fare per tornare ad essere protagonisti in Italia e in Europa la prossima stagione. La situazione finanziaria dei bianconeri è piuttosto in bilico e sarà inevitabile liberarsi di alcuni pezzi grossi per risanare il bilancio.

Uno dei giocatori che sembra destinato a partite è proprio Cristiano Ronaldo che sembra non essere più del tutto soddisfatto alla Juventus. Il suo ingaggio da 30 milioni pesa come un macigno a bilancio e sono diverse le opzioni di scelta per il portoghese. La suggestione Sporting Club de Portugal rimane viva, anche se il club portoghese non potrebbe assolutamente sostenere i costi dell’ingaggio e del trasferimento.

Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: Ronaldo torna allo United

Dall’Inghilterra sono circolate voci sul romantico ritorno di Ronaldo al Manchester United e oggi da ‘todofichajes.com’ arrivano notizie che confermano lo scenario: Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di tornare a vestire la maglia dei Red Devils, avendo raggiunto un accordo con la Juventus per lasciare il club a fine stagione.

Si avvicina il ritorno di CR7 a Manchester a 12 anni di distanza dalla sua ultima volta all’Old Trafford. Dalla Spagna danno per certo l’accordo, con la firma che arriverà al termine della stagione che vede la Juventus in corsa per un posto in Champions League.