Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo dipende dalla Champions

La Juventus e Cristiano Ronaldo avrebbero un gentlemen agreement per l’addio del portoghese: decisiva la Champions

Al fischio finale di Bologna-Juventus, i bianconeri capiranno se avranno conquistato o meno la qualificazione alla prossima Champions League. Il destino non è completamente nelle mani della squadra di Andrea Pirlo, anzi. Per il quarto posto dovrà esserci la vittoria al Dall’Ara, ma anche la non-vittoria di una tra Napoli e Milan. Uno scenario complicato, ma tutt’altro che impossibile. In base a come terminerà la stagione, la Juve capirà anche cosa succederà con Cristiano Ronaldo. Il portoghese deve giocare la competizione più importante del mondo, perché è ancora uno dei migliori al mondo e, altrimenti, potrebbe danneggiare anche i suoi contratti con gli sponsor.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona | Testa a testa col Milan

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, c’è l’accordo | Firma in arrivo!

Juventus, gentlemen agreement per la cessione di Ronaldo

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere Torino‘, tra la Juventus e Cristiano Ronaldo c’è un gentlemen agreement sulla cessione del giocatore in caso di Europa League. Per il portoghese i 31 milioni che percepisce dal club bianconero sono importanti, ma sono solo un terzo del suo fatturato. I contratti con gli sponsor sono importanti, e se non giocasse la Champions, pagherebbero di meno. Ecco perché molto sarà deciso dalla gara di domani: in caso di esito negativo, Manchester United e Sporting Club de Portugal sono già pronte a darsi battaglia per il ritorno di CR7.