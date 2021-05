La Juventus potrebbe cambiare molti dei protgonisti nella prossima sessione estiva di calciomercato: centrocampista verso la Premier League

Novanta minuti per chiudere la stagione di una Juventus che ha faticato più del previsto sia in Italia che in Europa. I bianconeri dopo aver vinto la Coppa Italia domani si giocheranno tutto per l’accesso alla prossima Champions League, pur vedendo dipendere il proprio destino da Napoli e Milan.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, incontro Agnelli-Chiellini | I dettagli

Terminata la stagione tra le fila juventine saranno certamente molte le cose che cambieranno, a partire dai calciatori che saranno in rosa per la prossima stagione. Nella lista dei cedibili ci sono diversi nomi, tra cui quello di Aaron Ramsey, che sembrerebbe sempre più vicino all’addio alla Juventus dopo due anni deludenti in bianconero. Per lui potrebbe aprirsi un ritorno in Premier League.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: il Liverpool nel destino

Sarà un calciomercato certamente infuocato quello che sta per aprirsi, con la Juventus intenzionata a mettere in atto una vera e propria rivoluzione. A far parte di questo grande cambiamento potrebbe essere anche Aaron Ramsey, che sembrerebbe sempre più vicino all’addio alla Juventus. Infatti da quando è arrivato a parametro zero dall’Arsenal il gallese non ha mai convinto a pieno. In questa stagione ha collezionato 30 presenze, mettendo a segno 2 gol e 5 assist, ancora una volta senza dimostrare a pieno il proprio talento.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Gentlemen agreement!

Così, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il suo futuro potrebbe essere proprio in Premier League, precisamente al Liverpool. Infatti secondo il portale spagnolo il valore del gallese al momento sarebbe di circa 18 milioni di euro e il centrocampista sarebbe molto felice di indossare la maglia dei ‘Reds’. Così a fine stagione i bianconeri potrebbero accettare di fare plusvalenza con la cessione di Aaron Ramsey.