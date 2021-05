Calciomercato Juventus, addio Pirlo | "Decisione presa che non cambierà"

Andrea Pirlo potrebbe lasciare ugualmente la Juventus nonostante la vittoria della Coppa Italia e l’eventuale qualificazione in Champions

La Juventus domani si gioca una stagione contro il Bologna, ma non ha il destino nelle proprie mani. Deve battere la squadra di Mihajlovic e sperare in un risultato negativo di Milan o Napoli. Ma l’esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera sembra comunque giunta al termine, nonostante la vittoria della Supercoppa italiana e della Coppa Italia. Andrea Agnelli e Fabio Paratici vogliono riavviare un nuovo ciclo e non c’è spazio per l’ex regista. A tal proposito, è intervenuto anche il giornalista Alessandro Vocalelli, per parlare del futuro di Pirlo.

Juventus, addio Pirlo anche in caso di Champions

Di seguito, le parole di Vocalelli ai microfoni di ‘Radio Radio‘: “A me risulta che Pirlo andrà via. La Juventus ha già deciso di prendere un altro allenatore, anche perché non è che si muove come si è mossa su Zidane, su Gattuso, e poi invece cambia idea dopo aver vinto 2 partite“.

Poi sulla decisione del club bianconero: “La Juventus ha deciso che, con tutta la grande stima che ha per Pirlo, non ci sono le condizioni per poter ricominciare una stagione con le crepe di un rapporto che potrebbero aprirsi ai primi risultati negativi“. Insomma, le cose sembrano non poter cambiare a prescindere dalla qualificazione in Champions League.