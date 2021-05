Le formazioni ufficiali di Bologna-Juventus | Pirlo lascia fuori Ronaldo

Bologna-Juventus è in programma alle 20,45 e sono appena state comunicate le formazioni ufficiali. Fa discutere la scelta di Pirlo per quanto riguarda Cristiano Ronaldo

Bologna-Juventus è ormai alle porte e rappresenta lo snodo decisivo della stagione per i bianconeri. I torinesi, infatti, nutrono ancora ambizioni di Champions League e vogliono la vittoria in attesa di capire i risultati che si verificheranno sugli altri campi. In tal senso, occhio alle scelte di Andrea Pirlo per quanto riguarda la formazione titolare. Una decisione del tutto inaspettata riguarda Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, non risulta tra gli undici titolari dei bianconeri. Di seguito gli undici di partenza della Juventus.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo