Calciomercato Juventus e Inter, De Paul lascia la Serie A | I dettagli

Rodrigo De Paul potrebbe lasciare la Serie A alla fine della stagione: una vera e propria beffa per Juventus e Inter

Questa sarà l’ultima giornata di campionato di Serie A e le big dovranno compiere un grande mercato in vista della prossima stagione. Serviranno dei colpi per confermarsi, nel caso dell’Inter, e per riaprire un ciclo vincente, nel caso della Juventus. Il centrocampo è probabilmente il reparto più importante di una squadra e c’è un calciatore che in questi ultimi anni ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli. Si tratta di Rodrigo De Paul, che può vantare un’altra salvezza con l’Udinese dopo aver disputato uno splendido campionato. Juventus e Inter sono molto interessate, ma occhio alle sirene dalla Spagna.

Juventus e Inter, beffa De Paul

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, l’Atletico Madrid è molto interessato a Rodrigo De Paul. Tanto che Diego Pablo Simeone ha chiesto al direttore sportivo Andrea Berta di intervenire sul mercato per prelevarlo dall’Udinese. Ieri è arrivata la vittoria della Liga, la seconda della gestione Cholo, e il centrocampista argentino è uno dei giocatori scelti per rinforzare la squadra. Una vera e propria beffa per Juventus e Inter, che monitorano la situazione De Paul da anni. I Colchoneros potrebbero prenderlo per circa 35-40 milioni di euro.