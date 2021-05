L’Inter inizia a studiare le nuove mosse di calciomercato e mette nel mirino un nuovo portiere: si abbassa il prezzo

È stata un’annata straordinaria quella appena vissuta dall’Inter, che era partita con qualche passo falso di troppo ma non ha mollato e ha saputo rialzarsi al meglio. Da gennaio in poi i nerazzurri hanno conquistato quasi esclusivamente vittorie in Serie A che hanno permesso di effettuare il sorpasso sul Milan e vincere lo scudetto con ben quattro giornate di anticipo.

I nerazzurri oggi festeggiano il ritorno sul tetto d’Italia ma nel frattempo continuano a lavorare per il futuro, visto che da domani non ci saranno più gare in programma e si inizierà a lavorare esclusivamente per restare competitivi al massimo. Per i nerazzurri potrebbero esserci anche dei cambi in porta, dove sono previste delle uscite.

Calciomercato Inter, Strakosha può prendere il posto di Radu: possibile scambio

L’Inter potrebbe perdere Radu, il secondo portiere che ha avuto poco spazio in questa annata e potrebbe rilanciarsi in una nuova società da titolare. Per questo la società nerazzurra starebbe pensando al suo sostituto come vice Handanovic e nel mirino potrebbe esserci un altro elemento che ha perso il posto di recente e potrebbe diventare il secondo dell’Inter.

Parliamo di Thomas Strakosha, che secondo quanto riportato da ‘Inter Live’ potrebbe salutare la Lazio. Reina è diventato il titolare e per questo l’estremo difensore albanese potrebbe dire addio prima della scadenza di contratto fissata nel 2022. L’Inter potrebbe provare a convincere il club di Serie A mettendo sul piatto Vecino per uno scambio.

Non sembra esserci possibilità di rinnovo con i biancocelesti e la valutazione è piuttosto bassa, ovvero circa 10 milioni di euro. Strakosha diventerebbe così il vice Handanovic con la speranza di prendere il suo posto in futuro.