I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la nuova squadra di Massimiliano Allegri: ora l’ex Juventus ha fretta di chiudere con un top club

Tutto cambia in poco tempo. Dopo le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, ora Massimiliano Allegri è davvero pronto per una nuova avventura avvincente per tornare ad essere protagonista. Tanti mesi senza essere in campo, ora l’ex tecnico della Juventus è voglioso di un nuovo progetto. Come svelato da Sky Sport ci sarebbero tantissime proposte per l’allenatore livornese, che ora avrebbe tanta fretta di chiudere.

Calciomercato Juventus, non solo Real su Allegri: c’è il Napoli

Come riportato pochi minuti fa da Sky Sport lo stesso Massimiliano Allegri avrebbe dato il suo ok a sostituire Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, che gli ha formulato un’offerta molto importante. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid, che però incontrerà Zidane non prima di mercoledì e così ha chiesto all’allenatore livornese di aspettare fino a giovedì. Lo stesso tecnico francese ha fatto intendere che andrà via dopo tante stagioni indimenticabili proprio alla guida dei ‘blancos’.

Ci sarebbero stati, infine, anche contatti con la Juventus, ma ora Allegri ha voglia di chiudere per tornare protagonista con un nuovo progetto entusiasmante dopo gli anni d’oro proprio sulla panchina bianconera. Da lunedì 24 maggio 2021, dopo la fine della stagione, inizieranno così i dialoghi ufficiali tra le parti prima di comunicare la sua decisione definitiva in vista della prossima stagione.