Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico, ma a fine stagione l’opzione Juventus potrebbe diventare particolarmente calda per il futuro dell’argentino. Occhio allo scambio

Mauro Icardi continua a essere molto chiacchierato in ottica calciomercato. L’attaccante argentino ha fatto molto bene con la maglia dell’Inter nel campionato italiano, dopo essersi affermato come uno dei calciatori più interessanti in attacco in circolazione. Dopo una separazione non proprio felice con i nerazzurri, Maurito è sbarcato al PSG, ma il suo impatto e la sua avventura in Francia non sono stati esattamente secondo le aspettative.

L’attaccante, infatti, è andato quasi sempre a corrente alternata. La media gol non è cattiva ma il futuro del calciatore resta comunque in bilico e potrebbe essere nuovamente in Italia. La Juventus, infatti, ormai da mesi è accostata al calciatore, ma la trattativa non sembra ancora entrata nel vivo. La sensazione è che a fine stagione tanto potrebbe cambiare in casa bianconera, soprattutto in attacco e proprio il nome di Mauro Icardi potrebbe tornare in auge per i torinesi. Attenzione alla pista scambio che potrebbe decollare nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, Icardi nello scambio: occhio al nome di Arthur

Maurito rappresenta quasi una sicurezza per la Serie A, con il suo fiuto per il gol e il killer instinct che non l’hanno mai abbandonato. Allo stesso tempo, però, nonostante non sia predominante nell’attacco del PSG, la punta mantiene un costo piuttosto alto sul calciomercato. La sua valutazione, infatti, è ancora sui 50 milioni di euro circa. Per abbassare questa cifra, che in tempi di restrizioni economiche non è affatto accessibile, occhio al nome di Arthur.

Il regista è andato a corrente alternata in questa stagione, con alcuni errori clamorosi che hanno condizionato il percorso bianconero. Proprio l’ex Barcellona potrebbe rientrare nello scambio con Icardi. Il mediano ha una valutazione comunque alta, derivata dallo scambio con Pjanic dell’anno scorso. Chissà che i due club non possano mettere in piedi uno scambio alla pari, anche superiore ai 50 milioni di euro, in modo da generare un’interessante plusvalenza. Un’ipotesi da tenere al vaglio in vista dei prossimi mesi: occhio alla possibile pista che potrebbe decollare con Leonardo.