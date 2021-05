Girandola di attaccanti nella prossima sessione di calciomercato: il Manchester United pronto a vendere un bomber con la Juventus in vantaggio sull’Inter grazie alla cessione di un big

Il calciomercato inizia a tessere le sue tele e la prossima estate potrebbe essere il palcoscenico di una notevole girandola di attaccanti. Il punto di partenza è la Premier League, dove a smuovere le acque è la sempre più prossima partenza di Harry Kane dal Tottenham. Il bomber ha salutato tutti nell’ultima partita stagionale degli ‘Spurs’ ed ora è partita la caccia: il Manchester United vuole il numero nove, ma prima deve cedere e Juventus ed Inter potrebbero inserirsi nella corsa ad un top player.

Calciomercato Juventus, obiettivo Martial

Il Manchester United vuole Kane: i ‘Red Devils’ cercano il colpo da novanta e fanno concorrenza ai cugini del City per accaparrarsi il cartellino del bomber da 220 gol in 335 presenze con il Tottenham. Gli ‘Spurs’ chiedono tanto per la cessione, una cifra di almeno 120 milioni di euro. Lo United – per finanziare l’operazione – ha bisogno di cedere e il sacrificato potrebbe essere Anthony Martial. Classe 1995, l’attaccante ha un contratto sino al 2024, ma diverso mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppia plusvalenza in Premier | I dettagli

Il giocatore – valutato circa 50 milioni – piace molto all’Inter ed è un vecchio pupillo del direttore Marotta. I nerazzurri potrebbero interessarsi alla causa soprattutto se Lautaro dovesse lasciare Appiano. Ma non solo l’undici di Conte è interessato: Martial piace anche a Fabio Paratici, con la Juventus che potrebbe anche superare la concorrenza con una cessione illustre.

Calciomercato Juventus, via Dybala e Inter beffata

Martial – autore di appena 4 gol in 22 presenze in Premier League – cerca il riscatto e la Serie A lo affascina. Il duello tra Juventus ed Inter resta vivo, ma i bianconeri potrebbero avvicinarsi alle richieste dello United monetizzando dalla cessione di Paulo Dybala. L’argentino – contratto sino al 2022 – ha un valore di mercato che coincide con quello del francese e il suo addio darebbe vantaggio alla Juventus nell’operazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti | Scippo di Sarri

Difficile ipotizzare uno scambio con lo United – che punta Kane – ma Dybala ha diverse richieste dall’estero. La Juventus ridisegnerebbe quindi il suo attacco intorno alla figura di Martial, strappandolo alla concorrenza dell’Inter che dovrebbe poi rivolgersi altrove per dare a Conte una punta di primo livello per affrontare al meglio la prossima stagione.