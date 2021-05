Il futuro tra i pali del Milan è ancora un’incognita e l’erede di Donnarumma potrebbe arrivare proprio dalla Serie A: intreccio con due club italiani

Solo 90 minuti al termine della stagione per i club di Serie A e dunque anche per il Milan. I rossoneri affronteranno questa sera l’Atalanta in un match che rappresenta l’ultima chiamata per la squadra di Pioli per qualificarsi alla prossima Champions League.

Nella corsa al quarto posto c’è anche il Napoli, che affronterà invece il Verona in casa. I destini di Milan, Atalanta e Napoli non si incrociano solamente per quanto riguarda il piazzamento finale, ma anche per la prossima finestra di calciomercato. Infatti i tre club potrebbero sviluppare un intreccio che riguarda il futuro tra i pali. Il Milan si avvicina all’idea di dire addio a Gigio Donnarumma e cerca un sostituto, mettendo gli occhi su Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta classe 1995. Ma tutto dipenderà dal futuro di Ospina.

Calciomercato Milan, occhi su Gollini per il futuro: Ospina verso l’Atalanta

Girandola di portieri in Serie A in vista della prossima sessione di calciomercato. Il Milan probabilmente dirà addio a Gigio Donnarumma, che sembrerebbe intenzionato a non rinnovare il proprio contratto per accasarsi alla Juventus. Così per sostituirlo i rossoneri avrebbero messo nel mirino il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini. Infatti Gasperini cercherebbe un portiere con caratteristiche diverse da quelle di Gollini e potrebbe pensare ad un suo addio, ma solo con un degno sostituto.

Così, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, l’Atalanta starebbe pensando a David Ospina, portiere del Napoli che nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto. I partenopei per circa 5 milioni potrebbero pensare ad una sua cessione, poiché preferirebbero la sua partenza a quella di Meret. Così il Milan attende nuovi sviluppi tra Atalanta e Napoli per far partire l’assalto a Gollini, che potrebbe raccogliere l’eredità di Donnarumma.