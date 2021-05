L’Inter batte l’Udinese e può sollevare il trofeo: ai microfoni del post partita è intervenuto il presidente Zhang, commentando il successo

L’Inter batte l’Udinese 5-1 e può finalmente sollevare il trofeo dopo 11 anni dall’ultimo scudetto vinto. Ai microfoni di ‘Dazn’, durante il post partita, è intervenuto il presidente Steven Zhang, commentando il successo ottenuto: “E’ un traguardo speciale per tutto quello che abbiamo vissuto in questi cinque anni, non solo in questa stagione. E’ bellissimo poter condividere con i nostri tifosi quello che abbiamo ottenuto”.

Quando ha capito che l’Inter poteva vincere lo scudetto? “In realtà, l’ho intuito sin dal primo allenamento. Ho parlato con un po’ di persone e ho detto: secondo me sì, quest’anno possiamo vincere. Poi c’è stato in inverno la partita con la Juventus e ho visto una squadra cresciuta che poteva arrivare alla vittoria e così è stato”.

Cos’è cambiato in questi cinque anni? “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e supportato durante questo lungo periodo. Avevamo l’obiettivo di portare a casa un trofeo, un titolo importante. Ci siamo riusciti e voglio condividere la mia gioia con tutti loro”.