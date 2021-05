Beffa Napoli nell’ultima giornata di Serie A: Juventus e Milan vincono i rispettivi incontri e volano in Champions, azzurri in Europa League

Una beffa incredibile per il Napoli che non riesce a superare l’Hellas Verona. Allo Stadio Maradona termina soltanto 1-1 con la compagine guidata da Ivan Juric che ha dimostrato di giocarsela alla pari. Juventus e Milan hanno superato rispettivamente Bologna e Atalanta volando così in Champions League. Un risultato incredibile per i due top club italiani dopo una stagione vissuta tra alti e bassi.

CLASSIFICA FINALE

Inter 91, Milan 79, Atalanta 78, Juventus 78, Napoli 77, Lazio 68, Roma 62, Sassuolo 62, Sampdoria 52, Hellas Verona 45, Genoa 42, Bologna 41, Spezia 41, Fiorentina 40, Udinese 40, Cagliari 37, Torino 37, Benevento 33, Crotone 23, Parma 20

ATALANTA-MILAN 0-2 [43′ rig., 94′ rig. Kessié]

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (87′ Palomino), Romero, Dijmsiti; Maehle (80′ Pasalic), De Roon, Freuler (87′ Miranchuk), Gosens; Malinovskyi, Pessina (46′ Muriel); Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (61′ Krunic), Kessié; Saelemaekers (79′ Dalot), Brahim Diaz (61′ Meité), Calhanoglu; Leao (79′ Mandzukic). All. Pioli

Ammoniti: Freuler (A), Toloi (A), Dalot (M)

Espulsi: De Roon al 93′

BOLOGNA-JUVENTUS 1-4 [6′ Chiesa (J), 29′, 48′ Morata (J), 45′ Rabiot (J), 85′ Orsolini (B)]

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Medel (57′ Antov), Soumaoro, De Silvestri (68′ Faragò); Schouten, Svanberg; Skov Olsen (57′ Orsolini), Vignato (57′ Sansone), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny (68′ Pinsoglio); Cuadrado, De Ligt (46′ Bonucci), Chiellini (58′ Arthur), Alex Sandro; Kulusevski, Danilo (68′ Bernardeschi), Rabiot, Chiesa (58′ McKennie); Dybala, Morata. All. Pirlo

Ammoniti: Morata (J), Medel (B), McKennie (J)

NAPOLI-VERONA 1-1 [60′ Rrahmani (N), 69′ Faraoni (V)]

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (72′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (81′ Petagna); Lozano (67′ Politano), Zielinski (72′ Mertens), Insigne; Osimhen. All. Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Pandur (63′ Berardi A.); Ceccherini (77′ Lovato), Gunter, Dimarco; Faraoni (77′ Ruegg), Dawidowicz (41′ Udogie), Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic (63′ Lasagna). All. Juric

Ammoniti: Lozano (N), Ilic (V), Dawidowicz (V), Udogie (V), Dimarco (V), Bakayoko (N)

SASSUOLO-LAZIO 2-0 [10′ Kyriakopoulos, 78′ rig. Berardi]

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (75′ Ayhan), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez (75′ Bourabia), Locatelli; Berardi, Djuricic (57′ Traoré), Boga (63′ Rogerio); Defrel (57′ Caputo). All. De Zerbi

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva (80′ Escalante), Cataldi, Lulic; Muriqi, Correa (19′ Fares). All. Inzaghi S.

Espulsi: Kyriakopoulos al 61′ per doppio giallo

SPEZIA-ROMA 2-2 [6′ Verde (S), 38′ Pobega (S), 52′ El Shaarawy (R), 85′ Mkhitaryan (R)]

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Capradossi, Terzi, Bastoni (68′ Ramos); Estevez, Agoume (71′ Maggiore), Pobega (46′ Ricci); Verde (68′ Agudelo), Nzola, Gyasi. All. Italiano

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon (46′ Reynolds); Cristante, Darboe (61′ Villar); Pedro (71′ Pedro), Mkhitaryan, El Shaarawy; Borja Mayoral (61′ Dzeko). All. Fonseca

TORINO-BENEVENTO 1-1 [29′ Bremer (T), 72′ Tello (B)]

TORINO (3-5-2): Ujkani; Izzo (70′ Singo), Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon (85′ Bonazzoli), Mandragora, Verdi (57′ Linetty), Ansaldi; Sanabria (70′ Belotti), Zaza. All. Nicola

BENEVENTO (3-5-2): Manfredini; Barba (46′ Pastina), Glik, Caldirola; Letizia, Hetemaj, Dabo, Improta (81′ Sanogo), Foulon (57′ Lapadula); Di Serio; Gaich (57′ Tello). All. Inzaghi F.

Ammoniti: Hetemaj