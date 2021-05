Resta in bilico il futuro di Donnarumma al Milan: arriva la richiesta shock di Mino Raiola che può far sorridere la Juventus, ecco cosa ‘blocca’ il rinnovo con i rossoneri

Il Milan si gode la vittoria sull’Atalanta che ha portato i rossoneri in Champions, nuovamente, dopo ben 7 anni. Un evento importante anche per il futuro della squadra allenata da Pioli, con alcune pedine fondamentali ancora in bilico in vista del prossimo calciomercato estivo. Tra tutti vi è sicuramente Gianluigi Donnarumma, in scadenza il 30 giugno 2021 e ancora apparentemente lontano dal rinnovo con la società di via Aldo Rossi. Le trattative per il rinnovo con l’estremo difensore vanno avanti ormai da tempo ed il destino di Donnarumma è ancora tutto da scrivere, con la Juventus fortemente interessata al portiere rossonero. Si è espresso sul destino del classe ’99 il giornalista di ‘Sportmediaset’ Claudio Raimondi, rivelando alcuni dettagli sul possibile prolungamento del portiere con il Milan. “Dipendesse da Donnarumma, direbbe di sì anche all’offerta da 8 milioni di euro”, la rivelazione del giornalista che ha poi spiegato la causa del reale intoppo per il rinnovo del portiere con la società di Elliott.

Calciomercato, Milan-Donnarumma: ‘dipende’ da Raiola, Juventus alla finestra

“Raiola vorrebbe una commissione, legittima, di fronte ad un giocatore in scadenza: si parla di una cifra monstre da 20 milioni“, ha dichiarato Raimondi. Il noto giornalista ha così concluso, lasciando aperte le porte dell’addio con la Juventus, ma anche il Barcellona, in primissima fila. “L’ostacolo maggiore è quello e il tempo stringe, va trovata una corvergenza tra club ed entourage prima degli Europei“.

Il nodo da sciogliere riguarderebbe dunque la pesantissima commissione richiesta da Raiola che, al momento, complica non poco i piani di Massara e Maldini. La Juventus non intende mollare il portiere campano, da tempo erede designato di Szczesny per difendere i palli della ‘Vecchia Signora’ nei prossimi anni.

La volontà di Donnarumma è chiara, anchadesso toccherà all’agente dell’estremo difensore e alla società rossonera trovare un accordo il prima possibile.