Con il prossimo addio d Gigi Buffon la Juventus dovrà trovare un nuovo portiere di riserva che possa insidiare Szczesny. Idea dall’Inghilterra

Con la qualificazione Champions raggiunta domenica sera grazie alla vittoria sul Bologna e al contemporaneo pareggio del Napoli, la Juventus può lavorare con maggiore serenità in vista della prossima finestra di calciomercato. Le incertezze non mancano dentro e fuori dal campo, così come gli addii pronti a consumarsi. Su tutti quello di Gianluigi Buffon che ha già annunciato la fine della sua seconda esperienza juventina nelle scorse settimane, obbligando di fatto il club di Agnelli a trovare un nuovo portiere di riserva che sia in grado all'occorrenza anche di insidiare il titolare Szczesny. Il polacco non sempre ha offerto prestazioni ai massimi livelli in questa annata, mentre Buffon ha messo in evidenza una grande tenuta a dispetto dell'età.

Calciomercato Juventus, porte girevoli: Sanchez per il dopo Buffon alle spalle di Szczesny

La Juventus necessita quindi di inserire in organico un nuovo secondo portiere che però all’occorrenza possa essere chiamato in causa mantenendo comunque standard elevati. In questo senso l’assist giusto potrebbe arrivare proprio dall’agenzia che assiste Szczesny, la stessa che cura gli interessi di Robert Sanchez portiere spagnolo classe 1997 del Brighton. Grande annata in Premier per l’estremo difensore iberico che ha passato quasi l’intera carriera in Inghilterra, modificando di molto la propria formazione e crescita.

L’exploit di quest’anno la portato peraltro a finire nell’elenco dei convocati di Luis Enrique per il prossimo Europeo, certificando una stagione da protagonista che potrebbe anche portarlo a cambiare squadra. Spagnolo di Cartagena, cresciuto tra i pali nel mito di Iker Casillas, Sanchez ha un contratto fino al 2025 (rinnovato a febbraio) ed una valutazione relativamente bassa destinata però a salire col passare dei mesi oltre la doppia cifra. Un quadro che potrebbe fare gola proprio alla Juventus per affiancare a Szczesny un collega di sicuro affidamento.