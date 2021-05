Cristiano Ronaldo si trova a un bivio: restare alla Juventus, con la Champions League, oppure andare via: due squadre si affacciano per lui

Sul filo di lana, ieri, è arrivata la tanto sperata qualificazione alla prossima edizione della Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo. Grazie alla vittoria schiacciante sul Bologna, e al pareggio del Napoli in casa con il Verona, anche l’anno prossimo i bianconeri potranno calcare il palcoscenico più importante d’Europa. Ma questo potrebbe non bastare per convincere Cristiano Ronaldo a rimanere sotto l’ombra della Mole. Certo, a pesare, per il suo trasferimento altrove nella prossima finestra di calciomercato, sono tante cose: due su tutte un ingaggio corposo e un costo non proprio alla portata di tutti. Tra le opzioni, però, ci sono anche degli scambi.

Calciomercato Juventus, Ronaldo va via | Scambio con Psg o Real

Secondo quanto riportano dal ‘Corriere della Sera’ edizione Torino, Cristiano Ronaldo potrebbe decidere di restare alla Juventus anche l’anno prossimo, quando andrà a naturale scadenza di contratto. Del resto sembrerebbe davvero difficile trovare un’altra squadra disposta a pagare un ingaggio di 31 milioni netti a stagione per un giocatore di 36 anni. D’altra parte, però, neanche i bianconeri sarebbero disposti a lasciarlo andare via per meno di 28 milioni per evitare una minusvalenza.

Certo, la situazione potrebbe cambiare se il portoghese andasse via e a Torino e arrivasse una contropartita. Su questo fronte, ci sono due piste: una è un ritorno ‘romantico’ al Real Madrid, l’altra porta direttamente al Paris Saint-Germain. Ma anche il Manchester United, dove il cinque volte Pallone d’oro ha iniziato la sua scalata al successo, è un’eventualità da non scartare.

Ma arriviamo agli scambi: se Ronaldo dovesse partire per Parigi, l’idea della Juventus è quella di chiedere in cambio Paredes, se invece dovesse tornare ai Blancos la contropartita potrebbe essere Isco. In entrambi i casi, la valutazione dei cartellini sarebbe alla pari, anche se a pesare ci sarebbe ancora il nodo ingaggio. Comunque andrà a finire, il portoghese giocherà sicuramente la prossima edizione della Champions League, di questo siamo certi. E ne è certo anche lui.