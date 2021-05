Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Voci sulla Roma: le ultime

La Juventus dovrà risolvere nelle prossime settimane il futuro di Cristiano Ronaldo. Spunta una clamorosa ipotesi che vedrebbe il portoghese alla Roma: le ultime novità

Cristiano Ronaldo è al centro dei rumors anche nelle ultime ore. L’attaccante portoghese è rimasto in panchina nella partita decisiva per la corsa alla Champions League contro il Bologna, ma la Juventus è riuscita comunque a raggiungere l’obiettivo stagionale, entrando in Champions League. Le voci sul futuro del bomber ex portoghese non si placano assolutamente e ora spunta una nuova, clamorosa ipotesi che vedrebbe l’attaccante restare in Serie A, ma non con la maglia della Juventus.

LEGGI ANCHE >>>CMNEWS | Calciomercato, Juventus-Martinez: le ultime

Secondo quanto riporta Franco Melli ai microfoni di ‘Radio Radio’, sarebbe in corso una trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Roma. Il noto giornalista sottolinea come gli siano arrivati rumors in tal senso, per far arrivare il portoghese alla corte di José Mourinho. Entrambi hanno come procuratore Jorge Mendes che potrebbe essere uno sponsor importante per il clamoroso affare. Di certo, occorre sottolineare come, ad oggi, il trasferimento sembri quasi impossibile e avrebbe costi altissimi. Da registrare, intanto, queste voci ma per il momento la pista non sembra fattibile sul calciomercato.