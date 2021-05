Accostato alla Juventus nelle ultime settimane, ecco le ultime su Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa

Nelle ultime settimane alla Juventus è stato accostato l’ex Arsenal Emiliano Martinez. Il portiere argentino è attualmente all’Aston Villa, dove ha concluso il campionato a metà classifica. Questa stagione ha disputato tutte le partite di Premier League e ieri si è tolto la soddisfazione anche di battere il Chelsea. I bianconeri sono alla ricerca di nuovi elementi per rinforzare tutti i reparti, anche quello della porta.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatonews.com, al momento non si registrano passi concreti dei bianconeri per il 28enne di Mar del Plata e dunque un interesse così forte per lui. Difficile che la Juve possa pensare a lui per il dopo Szczesny, in cima ai desideri c’è sempre Donnarumma. Per il post Buffon, inoltre, sarebbe un profilo troppo costoso. Secondo quanto raccolto, infatti, l’Aston Villa chiede una cifra importante, sicuramente superiore -20-25 milioni almeno- ai 17 spesi a settembre per strapparlo all’Arsenal.

Raffaele Amato