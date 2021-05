Juventus e Inter iniziano a pensare al prossimo calciomercato ma è in arrivo una beffa per entrambi: sfuma il colpo dalla Serie A

È stata una stagione di Serie A avvincente e ricca di sorprese. Ieri l’Inter ha festeggiato lo scudetto alzando il trofeo tra le proprie mura mentre la Juventus è riuscita a raggiungere un posto nella prossima Champions League nonostante non avesse il destino tra le proprie mani.

Ora si entra nel vivo del calciomercato e questa finestra sarà fondamentale per entrambe le squadre. I nerazzurri sono cresciuti in maniera notevole in questi due anni e non vogliono fermarsi qui per diventare ancor più competitivi mentre la Juventus vuole tornare sul tetto più alto della Serie A e diventare nuovamente competitiva in Europa.

Calciomercato, Juventus e Inter beffate dal Real Madrid: colpo Milenkovic

Juventus e Inter hanno anche degli obiettivi in comune per questa finestra di calciomercato e tutto può succedere in questi mesi. Le due società ambiscono anche ad alcuni colpi in Serie A e nel mirino sembrerebbe esserci Milenkovic, che ha vissuto una grande annata con la Fiorentina e sembra essere pronto per il salto di qualità, visto che ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe non rinnovare.

Secondo quando riportato da ‘Don Balon’, però, la beffa per Juventus e Inter è dietro l’angolo. Su Milenkovic infatti si sarebbe fiondato anche il Real Madrid, che avrebbe già 30 milioni pronti da offrire ai viola per battere la concorrenza e aggiungere un tassello alla propria difesa per la prossima annata.

I ‘Blancos’ pensano a una rivoluzione dopo un’annata condita da qualche difficoltà di troppo e non mancano le possibili operazioni a sorpresa.