Il calciomercato bianconero passerà dal futuro di Cristiano Ronaldo: svolta per il destino dell’asso lusitano, in scadenza nel 2022

La Juventus festeggia la qualificazione alla prossima Champions League. Il passo falso del Napoli di Gattuso che ha di fatto estromesso gli azzurri dalla prossima competizione europea, rilancia con forza il progetto bianconero. La Juventus, dunque, insieme a Inter, Milan e Atalanta sarà protagonista anche in Europa. Il traguardo raggiunto può avere importanti ripercussioni anche in ambito calciomercato, con un tema su tutti a tenere banco in casa bianconera: il futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è in scadenza il 30 giugno 2022 e, nelle ultime settimane, è stato accostato a numerosi top club europei. Ne ha parlato ai microfoni di ‘Pressing’ il giornalista Claudio Raimondi, sbilanciandosi su quello che sarà la scelta di Ronaldo e della Juventus per l’immediato futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo Icardi | Idea scambio con Leonardo

LEGGI ANCHE >>>Serie A, Juventus e Milan vincono e vanno in Champions | Napoli in Europa League

Calciomercato Juventus, svolta Ronaldo: “Ecco perchè resterà”

Raimondi ha dichiarato: “Al momento Ronaldo resta, a maggior ragione con la Champions League. Da quello che sappiamo darà continuità alla sua esperienza con la Juventus, concluderà il contratto per liberarsi a zero e andare poi allo Sporting“. Uno scenario che dunque porterebbe il 36enne a restare per l’ultima stagione in Serie A.

“Nessun grande club in Europa può pareggiare l’ingaggio che gli assicura la Juventus”, ha poi concluso Raimondi, “Le altre big stanno puntando su altri obiettivi: lo United su Kane, mentre il PSG non è disposto a mettere sul piatto cifre folli per lo stipendio di Ronaldo”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, addio ufficiale | Arriva l’annuncio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Allegri ha fretta | La decisione per il futuro

L’ex attaccante di Real e Manchester United ha firmato un’altra stagione da record con 36 reti e 4 assist vincenti in 44 presenze tra campionato e coppe.