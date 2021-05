Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu | Nuovi segnali e il suo annuncio

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta in bilico, nonostante la qualificazione alla prossima Champions League. Occhio alle prospettive per il trequartista

Il Milan è riuscito nella giornata di ieri a strappare in extremis un biglietto per la prossima Champions League. Sono ore di grande festa per i rossoneri, dopo essere riusciti a centrare l’obiettivo finale della stagione. Dopo la partita contro l’Atalanta, vinta grazie a un’ottima fase difensiva e ai rigori di Franck Kessié, si è scatenata la gioia dei tesserati negli spogliatoi e non solo. In particolare, uno dei grandi protagonisti della festa in chiave Champions è stato Hakan Calhanoglu.

Il rinnovo del trequartista turco è ancora fortemente in bilico, eppure l’ex Bayer Leverkusen è parso uno dei più emozionati per il successo conseguito dai suoi, dopo una stagione in calo, ma che comunque ha visto il Milan centrare il traguardo finale. Anche sui social il calciatore si è assolutamente scatenato nelle scorse ore, con post e storie gioiose e divertenti. Contenuti apparsi sul web che dimostrano il suo evidente attaccamento al Milan, nonostante il rinnovo che ancora manca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rivelazione Donnarumma | Richiesta ‘monstre’!

Calciomercato Milan, Calhanoglu e i suoi indizi sul futuro: le ultime dichiarazioni

Dai festeggiamenti al futuro sul calciomercato. Il rinnovo pare ancora distante per il trequartista e, quindi, nonostante il suo evidente legame con il Milan, la fumata bianca non può essere vicina. Negli ultimi minuti, inoltre, sono arrivate le dichiarazioni del calciatore a ‘fotomac’, in cui ha fatto il punto della situazione proprio sul suo futuro: “Il Milan ha un posto speciale per me. Non voglio parlare del mio futuro, ho l’Europeo davanti a me, non ho ancora preso la mia decisione”. Parole che confermano come la situazione legata al suo futuro non sia ancora per niente chiara. Vedremo se il calciatore riuscirà alla fine a trovare un accordo con il Milan e proseguire il suo percorso anche nella prossima stagione. Le sirene dal Qatar si fanno sentire e potrebbero portarlo lontano dall’Italia.