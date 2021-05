Il futuro di Diogo Dalot è ancora in bilico e presto potrebbero esserci novità: ecco le ultime di CalciomercatoNews.com

Il Milan ha conquistato la Champions League grazie alla vittoria in casa dell’Atalanta ed è balzato al secondo posto. Un rendimento molto importante quello della squadra di Stefano Pioli, arrivato anche grazie all’apporto dei giovani su cui ha puntato Paolo Maldini. E’ arrivato la scorsa estate in prestito secco Diogo Dalot, terzino che ha trovato spazio spesso per far rifiatare i titolari, Calabria e Theo Hernandez.

Stando alle ultime informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, Diogo Dalot è vicino a tornare al Manchester United dal prestito. La volontà del portoghese è sempre stata quella di continuare al Milan, ma trattare con i Red Devils non è semplice, anche perché il giocatore ha un contratto fino al 2023 e ulteriori novità sul suo futuro arriveranno nelle prossime settimane. E le parole di Dalot sul suo profilo Instagram sanno di addio: “E’ stato un grande anno per me ed è stato un piacere far parte di questo fantastico club“.