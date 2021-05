Il Napoli deve scegliere il prossimo allenatore e oltre a Sergio Conceicao, anche la candidatura di Galtier è concreta



Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis ha diversi nomi in mente e Massimiliano Allegri difficilmente arriverà, considerato che i partenopei non disputeranno la Champions League. Sembra quasi fatta per l’arrivo di Sergio Conceicao dal Porto, ma ci sarebbe un altro candidato per la panchina del Napoli. Si tratta di Christophe Galtier, fresco vincitore della Ligue 1 alla guida del Lille.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo cambia | Doppia ipotesi di scambio

Galtier ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘RMC Sport‘, parlando del suo futuro: “Ho parlato con il Lille ieri e questa mattina, siamo in un periodo di festeggiamenti. Ci vediamo a fine giornata oppure domani, non ho ancora preso la mia decisione ma ho diverse offerte sul tavolo“. Per il tecnico francese, c’è anche il Napoli: “Non ci sono solo Lione e Nizza, ma anche il Napoli. La Francia mi piace. Tutto è possibile, ho un contratto con il Lille. Non ho ancora deciso, vedremo“.