L’Inter ha diramato un report sulle condizioni di Stefano Sensi dopo l’infortunio contro l’Udinese e la successiva sostituzione

L’Inter ieri ha giocato contro l’Udinese l’ultima partita della stagione, ed è arrivata una vittoria che ha permesso alla squadra di Conte di concludere il campionato a 91 punti. Un’occasione, per il tecnico nerazzurro, di utilizzare quei giocatori che hanno collezionato pochi minuti in stagione. Tra questi, c’è Stefano Sensi. Il centrocampista è stato sostituito nel primo tempo per un infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, addio ufficiale | Arriva l’annuncio!

E’ stato diramato un comunicato ufficiale da parte dell’Inter sull’infortunio di Sensi: “Stefano Sensi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo la sostituzione al 39’ del primo tempo della gara di ieri contro l’Udinese. Gli accertamenti, che hanno evidenziato un’elongazione all’adduttore pre-inserzionale lungo della coscia destra, si sono svolti alla presenza del responsabile dell’area medica di FC Internazionale Milano, professor Piero Volpi, e del responsabile dell’area medica della FIGC, professor Andrea Ferretti. Le condizioni di Sensi saranno rivalutate nei prossimi giorni“.