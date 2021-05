Mancano ancora alcune settimane alla riapertura del calciomercato estivo e arrivano già importanti novità per Inter e Juventus: il centrocampista ai saluti, è in procinto di firmare

Diversi gli obiettivi di Juventus ed Inter in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato. Tra questi vi è da tempo il centrocampista in scadenza il prossimo 30 giugno con il Liverpool, Georginio Wijnaldum. Il 30enne olandese è stato uno dei migliori in una stagione non esaltante della squadra di Klopp, collezionando 51 presenze con 3 reti tra campionato e coppe. Ecco che per Inter e Juventus, da tempo alla finestra per l’ex giocatore del Newcastle, sarebbe in arrivo una vera e propria doccia fredda. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, Wijnaldum ha deciso il suo prossimo club: ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus e Inter, Wijnaldum ha deciso: è fatta!

Georginio Wijanldum non giocherà in Serie A. È questa la ‘bomba’ dell’ultim’ora che rivela di un Barcellona ormai vicinissimo alla firma dell’olandese: l’avvocato del centrocampista è in città. Decisivo Ronald Koeman che ha da tempo indicato nel connazionale, che a Liverpool guadagnava 3,9 milioni di euro all’anno, la pedina ideale per rinforzare la mediana blaugrana.

Wijnaldum è quindi pronto a firmare per i catalani un contratto triennale, con Inter e Juventus definitivamente beffate nella corsa al classe ’90. Gli ultimi contatti tra le parti hanno dato esito positivo e Wijnaldum si trasferirà in Catalogna dal prossimo 1 luglio.

Occasione a parametro zero persa per le squadre italiane che al numero 5 del Liverpool avevano pensato con insistenza soprattutto nei mesi scorsi: niente Inter e Juventus, ad avere la meglio è il Barcellona di Messi.