Tempo di cambiamenti in panchina, e non solo per i club. La fine dei campionati ha dato il via ad una girandola importante di allenatori che – per la prima volta in questa stagione – vede coinvolta anche una Nazionale. La Germania, attraverso una nota ufficiale, ha infatti annunciato il nome del nuovo ct che inizierà la sua avventura al termine degli Europei 2021.

Calciomercato, Flick nuovo ct della Germania

Come si legge nella nota della federazione, Hansi Flick sarà il nuovo ct della Germania a partire dalla fine degli Europei 2021. L’ex tecnico del Bayern Monaco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Dopo aver vinto – tra le altre cose – due scudetti e una Champions League alla guida dei bavaresi, Flick ha deciso di intraprendere una nuova avventura che partirà però solo al termine della manifestazione.

A guidare la Germania ai prossimi Europei infatti sarà ancora Joachim Loew, che qualche mese fa aveva annunciato l’addio alla Nazionale dopo 14 anni durante i quali ha vinto i Mondiali nel 2014. Confermata, quindi, l’indiscrezione lanciata dalla redazione di calciomercatonews.com pochi giorni fa.