Calciomercato Inter, addio Conte | Zanetti e la suggestione Bielsa

L’Inter potrebbe dire addio ad Antonio Conte, con Javier Zanetti che potrebbe virare su un suo vecchio amico: Marcelo Bielsa

Restano ancora da comprendere quale sarà il futuro di Antonio Conte. L’Inter vorrebbe continuare col tecnico, ma va valutato l’aspetto dei tagli dei costi di gestione e il progetto del club per i prossimi anni. L’allenatore vorrebbe continuare in nerazzurro, ma la situazione non è semplice da sbrogliare. Ecco perché le cose potrebbero cambiare, con l’arrivo di un sostituto di Conte. Una suggestione potrebbe essere Marcelo Bielsa, che non ha rinnovato il proprio contratto con il Leeds dopo aver raggiunto un grandissimo nono posto, a pochi punti dalla qualificazione in Europa.

Inter, suggestione Bielsa con l’addio di Conte

Stando a quanto riferito da ‘ElGolDigital.com‘, il Valencia è molto interessato a Bielsa per sostituire Javi Garcia. La politica dell’allenatore argentino è quella di avere contratti molto corti ed è anche per questo che è in scadenza. ‘El Loco‘, tra l’altro, è molto amico di Javier Zanetti, che provò a portarlo già quand’era calciatore. E potrebbe essere uno dei papabili sostituti di Conte, qualora l’incontro con Zhang dovesse andare male. Una situazione in cui andranno valutati tanti aspetti, con Peter Lim forte su Bielsa per il rilancio del suo Valencia. Ma l’Inter ha la ‘carta’ Zanetti da giocarsi.