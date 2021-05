Buffon continua a vagliare le proposte per il suo futuro, ora che ha detto addio alla Juventus, quella di Mourinho stuzzica il portiere

Mercoledì, nella gara contro l’Atalanta della finale di Coppa Italia, vinta dalla Juventus, Gianluigi Buffon ha indossato per l’ultima volta la maglia bianconera e alzato al cielo un trofeo, sempre con i colori della Vecchia Signora addosso. Ora, però, è arrivato il momento di scegliere cosa fare nel prossimo futuro, e di richieste, al portiere campione del mondo del 2006 con l’Italia, ne sono arrivate parecchie. Tra quelle che sta vagliando, c’è anche quella della Roma e di José Mourinho, soprattutto. Ma il calciomercato, per lui, è ancora bollente.

Calciomercato Juventus, Mourinho vuole Buffon | I dettagli

Secondo quanto rivela Momblano su ‘Juventibus’, Gianluigi Buffon, rimasto senza squadra per l’anno prossimo, sta seriamente pensando alla proposta della Roma e di José Mourinho per l’anno prossimo. L’estremo difensore quasi ex Juventus, nonostante i 43 anni e qualche mese, non ha assolutamente voglia di appendere i guantoni al chiodo, anzi. Ma vuole scegliere bene quella che potrebbe essere a tutti gli effetti la sua ultima esperienza sul rettangolo verde.

Sempre stando a quello che dice il giornalista tifoso bianconero, il portiere della Nazionale che ha trionfato ai Mondiali del 2006 in Germania avrebbe anche detto di no a un arrivo tra i pali della Fiorentina – che ha appena ingaggiato un suo vecchio compagno di squadra come allenatore, ovvero Gennaro Gattuso – rispedendo al mittente la proposta avanzata.

“#Buffon a été approché par José Mourinho pour la Roma. Gigi a dit “non” à la Fiorentina et il paraît ne pas être intentionné à continuer le dialogue avec les gialorossi.” (@MomblanOfficial via @juventibus) pic.twitter.com/ip3dxkVWpl — Elvin DF (@JuveFanInfoFR) May 13, 2021

Ancora c’è tempo, comunque, per decidere che cosa ne sarà del suo futuro, per Buffon. E tornando a bomba, sì, Mourinho è il più avanti per riuscire a convincere il campione azzurro, certo non potrà giocare la Champions League, ma c’è comunque la Conference League da portare a casa: un sogno per i tifosi giallorossi, e magari anche per il portiere di Carrara.