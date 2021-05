Calciomercato Milan, idea Lozano per la Champions

Potrebbe arrivare una suggestione dal Napoli per il Milan che punta a potenziare l’organico di Pioli in vista della prossima Champions League

La vittoria sul campo dell’Atalanta ha consentito al Milan di strappare il pass per la prossima Champions League. Traguardo importante e che mancava da troppo tempo in casa rossonera, che consente alla squadra di Pioli di iniziare nuovamente a sognare in grande grazie anche agli introiti che ne derivano. Il mercato del Milan, con Maldini in testa, dovrà inevitabilmente passare per un rafforzamento dell’organico, utile a mettere lo stesso allenatore nelle migliori condizioni per affrontare una stagione più complessa dal punto di vista degli impegni. È lecito quindi aspettarsi almeno un ‘regalo Champions’ di rilievo. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, Lozano regalo Champions: senza Gattuso può partire

La suggestione Champions potrebbe arrivare proprio dal campionato di Serie A, ed in particolare dal Napoli, la grande delusa della corsa europea. Gli azzurri infatti a causa del pari contro il Verona non sono riusciti ad accedere alla massima competizione europea, con tutte le conseguenze che ne derivano. Il club di De Laurentiis passerà infatti per forza di cose almeno dalla cessione di un big per ammortizzare le perdite di un mancato ingresso in Champions League. Koulibaly e Fabian Ruiz sono i maggiori indiziati ma va monitorata anche la posizione di Hirving Lozano.

L’esterno messicano, arrivato per circa 40 milioni due anni fa, è letteralmente esploso con Gennaro Gattuso, ma l’addio del suo mentore potrebbe dare il la alla cessione. L’ex PSV era infatti un pupillo del neo allenatore della Fiorentina e senza di lui potrebbe anche guardarsi intorno qualora dovesse arrivare la giusta offerta ad un Napoli che non avrebbe minimamente intenzione di fare minusvalenza. Per qualità e caratteristiche Lozano sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli che rinnoverebbe così il reparto più carente della squadra. Il Napoli dal canto suo resterebbe coperto grazie all’exploit di Politano.