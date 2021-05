Tempo di grandi cambiamenti in casa Milan: Donnarumma dirà addio al club rossonero, è già a Milano l’erede che difenderà i pali del ‘Diavolo’

Il Milan e Donnarumma stanno per salutarsi, quando mancano poche settimane alla riapertura del calciomercato estivo e alla scadenza del contratto del numero 99 con i rossoneri. È notizia delle ultime ore che Mike Maignan, talentuoso portiere campione di Francia con il Lille, è in città per le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con i rossoneri. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il portiere sarebbe atterrato all’aeroporto di Linate e pronto a cominciare la sua nuova avventura in quel di Milanello. Una svolta improvvisa che allontana definitivamente Gianluigi Donnarumma dal Milan: l’addio a parametro zero, tra poche settimane, appare un’ipotesi ormai quasi scontata.

Calciomercato Milan, ecco Maignan: Donnarumma ai saluti

Nell’attuale stagione che lo ha visto trionfare in Ligue 1 con la maglia del Lille, superando il PSG, Maignan ha collezionato 48 presenze (con 38 reti subite) convincendo di fatto Maldini a puntare sul 25enne di Cayenne per sostituire Donnarumma tra i pali rossoneri.