De Laurentiis smentisce le voci su Conceicao e annuncia di aver già scelto il prossimo allenatore del Napoli

Poche ore dopo l’addio ufficiale a Rino Gattuso, con il messaggio di ringraziamento da parte del patron Aurelio De Laurentiis, è arrivata la decisione sul nuovo allenatore, Sergio Conceicao. Almeno questo era quello che filtrava fino a ieri, come decisione ormai certa da parte della società. Ad oggi, però, sembra essersi ribaltata completamente la situazione.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis: “Decisione già presa”

Pare che la richiesta del tecnico e la mancata qualificazione in Champions League abbiamo frenato la trattativa e quindi ribaltato la situazione. In merito all’allenatore è intervenuto De Laurentiis ai microfoni di ‘maisfutebol.iol.pt’ che ha chiarito le voci: “Su Conceicao è tutto falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo entro una settimana”.

Successivamente, in merito al rapporto con Mendes, ha detto: “Jorge è un amico, abbiamo parlato diverse volte negli ultimi mesi, ha proposto 3-4 allenatori senza mai avviare, però, nessuna trattativa. Non ho mai parlato di Conceicao“. Rimane quindi possibile l’ipotesi Spalletti, così come Allegri.