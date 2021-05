Saltata la trattativa che avrebbe portato Sergio Conceicao a essere il nuovo allenatore del Napoli: le ultime novità

Arrivano importanti novità sul futuro allenatore del Napoli. Ieri sembrava fatta per l’arrivo di Sergio Conceicao dal Porto, ma dopo sole ventiquattro ore lo scenario sembra totalmente cambiato. Il Corriere dello Sport aveva dato per fatto l’arrivo del tecnico portoghese, ma attualmente le cose si sono messe in modo diverso. E’ proprio il quotidiano che spiega che l’arrivo di Conceicao al Napoli sia saltato.

C’è stato un dietrofront di qualche minuto fa, con le distanze che si sono ‘dilatate’ a livello contrattuale. Delle riflessioni hanno indotto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a prendersi una pausa dalle trattative. Una svolta arrivata all’ultimo momento, dato che era già pronta la conferenza stampa di presentazione. E adesso pare che il club partenopeo stia virando su altri candidati, come Galtier, Spalletti e Simone Inzaghi.