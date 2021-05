Ufficiale l’addio di Galtier al Lille dopo aver vinto la Ligue 1, il Napoli con De Laurentiis può tentare l’assalto per il mister francese

Per il Napoli si riapre la pista Christophe Galtier. L’allenatore, che ha conquistato sul fila di lana il titolo di campione di Francia con il Lille, strappandolo ai rivali del Paris Saint-Germain, ha annunciato al presidente del club, Olivier Letang, che non ha intenzione di onorare il suo ultimo anno di contratto. “È ora di lasciare il Lille”, avrebbe detto il mister francese, secondo quanto riferiscono dall”Equipe’.

Oltre a Galtier sono tanti i nomi caldi per la panchina del Napoli dopo l’annuncio di De Laurentiis di aver interrotto le trattative per Sergio Conceiçao. Tra gli eredi al trono di Gattuso, ora ufficiale alla Fiorentina, ci sono anche Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, che tra l’altro sarebbe in linea con quanto vuole il patron azzurro, che ha dichiarato di cercare un profilo italiano per la panchina.