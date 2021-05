Occhi puntati in Spagna per il calciomercato estivo: la Juventus può affacciarsi per l’acquisto della stella, clamorosa idea di scambio a centrocampo

Chiusa la parentesi legata al campionato con la qualificazione Champions agguantata grazie al passo falso del Napoli, la Juventus guarda al futuro con l’intenzione di rilanciarsi in Italia ed Europa. Il calciomercato estivo sarà il palcoscenico per diversi cambiamenti alla rosa attualmente allenata da Andrea Pirlo, con un’indiscrezione che arriva dalla Spagna e che potrebbe ingolosire la dirigenza torinese. Secondo quanto riportato dal direttore di ‘Ok Diario’ Eduardo Inda ai microfoni di ‘El Chiringuito’, l’Atletico Madrid avrebbe intenzione di vendere una delle sue stelle che piace a mezza Europa. Si tratta di Saul, classe ’94 che nonostante la lunghissima scadenza con i ‘Colchoneros’ (giugno 2026) potrebbe dire addio alla squadra di Simeone. Proprio con il ‘Cholo’, la Juventus penserebbe di imbastire un clamoroso scambio per arrivare al talento di Elche: ecco cifre e dettagli. L’idea della Juventus potrebbe essere quella di imbastire uno scambio per tentare di portare a Torino Saul.

Calciomercato Juventus, suggestione Saul: scambio con Simeone

Il gioiello di Elche guadagna circa 5 milioni di euro a stagione e l’Atletico valuta il suo cartellino non meno di 60 milioni. I bianconeri potrebbero quindi mettere sul piatto un nome che piace da tempo al ‘Cholo’ Simeone.

Si parla di Rodrigo Bentancur, anche lui accostato con insistenza alle uscite e che la dirigenza juventina valuta 40 milioni di euro. I ‘Colchoneros’ dunque potrebbero accogliere l’uruguagio che attualmente percepisce un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti a stagione, lasciando partire Saul.

In questa stagione con gli spagnoli, Saul ha messo a segno 2 reti e 1 assist in 41 presenze; sono invece state 45 le apparizioni Bentancur, mai a segno quest’anno, con 4 assist vincenti per i compagni.