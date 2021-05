Arriva l’ufficialità di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore della squadra ucraina lo Shakhtar Donetsk. Addio al Sassuolo

Con un tweet in perfetto italiano, lo Shakhtar Donetsk ufficializza l’arrivo di Roberto De Zerbi, che domenica ha guidato per l’ultima volta il Sassuolo nella convincente gara contro la Lazio, che però non è valsa l’accesso alla Conference League da parte dei neroverdi. “Benvenuto, mister!”, si legge su Twitter. “Lo specialista italiano sarà a capo della squadra per le prossime due stagioni”.

🧡 Benvenuto, Mister! Роберто Де Дзерби – главный тренер «Шахтера»! ⚒ Итальянский специалист будет возглавлять команду следующие два сезона. Узнайте другие подробности: https://t.co/WX01QvceT5. pic.twitter.com/A8nnhKEvRC — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 25, 2021

“Il 25 maggio lo specialista italiano è volato a Kiev e ha incontrato il presidente dello Shakhtar Rinat Akhmetov – si legge nel comunicato del club ucraino -. Durante la sua visita di due giorni, Roberto De Zerbi conoscerà le infrastrutture della capitale dell’Ucraina: il complesso di allenamento dei minatori a Sviatoshyno e l’NSC Olimpiyskiy dove la squadra gioca le partite casalinghe. L’italiano è diventato il 34° allenatore nella storia dello Shakhtar”.