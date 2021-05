Calciomercato Inter, addio Conte | Il sostituto arriva dall'Argentina

L’Inter sta vivendo un vero e proprio terremoto legato al futuro della sua panchina. Antonio Conte, infatti, sembra sempre più vicino a salutare i colori nerazzurri: occhio al nuovo nome per la Beneamata

Nella giornata di oggi, non si parla d’altro. Antonio Conte è sempre più vicino all’addio all’Inter. Nelle ultime ore, sembra diventata incolmabile la differenza di vedute con la proprietà. Suning da mesi deve fare i conti con ristrettezze economiche e problemi di gestione del club nerazzurro. E in vista dei prossimi mesi, la situazione non sembra affatto essere in miglioramento. Anzi, è noto come i nerazzurri abbiano bisogno di generare plusvalenze nel prossimo calciomercato e ridurre allo stesso tempo il monte ingaggi attuale.

Per il futuro, la strada sembra, dunque, tracciata e porta inevitabilmente a grossi sacrifici. Cessioni che sembrano essere incompatibili con le aspirazioni di Antonio Conte. Il tecnico, infatti, non sembra avere alcuna intenzione di accettare questo ridimensionamento. La via per l’addio pare tracciata e nelle ultime ore si parla molto dei possibili eredi alla panchina nerazzurra. Come riporta ‘Calciomercato.it’, nella rosa degli eredi ci sono anche Massimiliano Allegri, su cui è forte la Juventus, ma anche nomi come Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e Paulo Fonseca. Occhio, però, a una pista a sorpresa che potrebbe prevalere nelle prossime ore.

Calciomercato Inter, Gallardo al posto di Conte: occhio alla pista dall’Argentina

Se Conte è vicino all’addio, oltre alle piste italiane, bisogna tenere in considerazione anche un nome proveniente dall’Argentina. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, il favorito per la panchina nerazzurra sarebbe Marcelo Gallardo. Il 45enne è stato vicino a diverse panchine europee, ma non ha mai concretizzato il grande salto. Ora potrebbe essere la volta buona, almeno secondo quanto riportano dalla Spagna, soprattutto per la situazione che sta vivendo l’Inter.

I nerazzurri, infatti, così come accaduto in diverse occasioni al River Plate, dovranno con ogni probabilità perdere dei big e ristrutturare la rosa. Negli anni, una situazione che Gallardo ha imparato a padroneggiare al meglio, riuscendo comunque a ottenere il meglio dai proprio calciatori. Un nuovo nome da tenere in considerazione per il prossimo futuro e che potrebbe diventare caldo, in caso di addio di Conte.