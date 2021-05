Antonio Conte potrebbe dire addio all’Inter nelle prossime ore. Divergenze con la società nerazzurra, Marotta ha già chiamatto Allegri!

Le strade di Antonio Conte e l’Inter potrebbe separarsi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani sportivi, l’allenatore leccese avrebbe avuto divergenze con la società nerazzurra che starebbe pensando così ad un ridimensionamento dopo la crisi economica post Covid che ha investito logicamente anche il mondo del calcio. Ci saranno così anche cessioni eccellenti per il club milanese, che dovrà comunicare la nuova guida tecnica nelle prossime ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, regalo Champions dal Napoli | Via senza Gattuso

Calciomercato Inter, l’annuncio su Allegri per il post Conte

Pochi minuti fa lo stesso giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato di una rottura totale tra Conte e l’Inter con l’annuncio possibile anche nella giornata di oggi. L’allenatore chiede uno stipendio da nove milioni di euro, mentre la società vorebbe a metà ingaggio, circa 6,5 milioni con una clausola inserita nel contratto, ossia quella di non firmare con nessun club di Serie A.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus e Inter, affare fatto | Sta per firmare!

In questo modo, sempre secondo quanto riportato da Biasin, l’ad Beppe Marotta avrebbe già chiamato Massimiliano Allegri, che starebbe già in contatto con la Juventus per il post Andrea Pirlo. Ore intense in casa Inter con la decisione ufficiale che arriverà proprio a breve.

Oggi probabile chiusura tra #Inter e #Conte. Il tecnico chiede 9 milioni, la proprietà disposta a concedere 6.5 (metà ingaggio) con clausola (niente panchine in A).#Marotta ha contattato #Allegri, che però è in trattativa avanzata con la #Juve. Una giornata serena, insomma. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 26, 2021

Al momento non ci sarebbero ancora conferme ufficiali, ma Conte potrebbe dire addio così all’Inter dopo la vittoria dello Scudetto che manca ormai da troppo tempo a Milano. L’allenatore leccese vorrebbe continuare il percorso di crescita, ma la società avrebbe altre esigenze al momento pensando in particolar modo al bilancio. Un colpo di scena incredibile per la Serie A con il valzer delle panchine che è appena iniziato. Da Allegri alla possibile conferma di Pirlo fino ad arrivare al nuovo tecnico del Napoli: finora tutto tace.