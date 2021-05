La Juventus alle prese con la questione allenatore: ipotesi Spalletti per il post Pirlo, ma il tecnico chiede un giocatore dell’Inter che potrebbe arrivare tramite scambio

La Juventus è riuscita a qualificarsi per la prossima Champions League ed ora pianifica il futuro. Il club bianconero vuole tornare protagonista in Italia e in Europa e la prima scelta da prendere è quella relativa al prossimo allenatore. Le quotazioni di Andrea Pirlo sono tornate a salire dopo l’impresa quarto posto, ma non è da escludere un nome nuovo. I nomi in lista sono risaputi, ma c’è una possibile terza via da non escludere e che porta a Luciano Spalletti: un’ipotesi clamorosa, condita anche da uno scambio di giocatori con l’Inter.

Calciomercato Juventus, ipotesi Spalletti

Da definire, quindi, in casa Juventus, la questione allenatore. Se Pirlo non dovesse essere confermato alla guida della squadra, la corsa alla sostituzione è tra Zinedine Zidane e Massimiliano Allegri. Due nomi top, con il primo prossimo all’addio al Real Madrid e il secondo tentato dal ritorno in bianconero dopo aver passato diverso tempo ai box. Ma non finisce qui. La dirigenza sta valutando l’ipotesi Luciano Spalletti, una suggestione clamorosa sulla quale ci sarebbe da lavorare anche in ottica mercato.

La Juventus sarebbe gradita al tecnico, che però chiede alcune garanzie. La prima – e al momento più importante – è l’arrivo in bianconero di Marcelo Brozovic, rinato sotto la sua cura durante l’esperienza all’Inter. Fu infatti proprio il tecnico toscano a reinventarlo nel ruolo di regista basso davanti alla difesa, facendo le fortune del ragazzo e di tutta la squadra.

Calciomercato Juventus, scambio alla pari con l’Inter

La Juventus necessita di rinforzi in mediana ed è consapevole di essere carente nel ruolo. L’idea Brozovic solletica, anche perché è in scadenza con l’Inter nel 2022. Protagonista di due gol e sei assist in campionato in 33 presenze, il croato è valutato circa 35 milioni dal club nerazzurro. Una cifra elevata per i bianconeri, che potrebbero però optare per uno scambio alla pari.

L’idea è quella di uno scambio alla pari tra Brozovic e Demiral, difensore turco in scadenza nel 2024, ma chiuso in bianconero da de Ligt. Mister Conte apprezzerebbe le sue qualità in marcatura e soprattutto in prima impostazione, ma valuta al contempo Brozovic centrale nel suo gioco. Una suggestione sulla quale si lavorerà in futuro, ma solo dopo aver chiare le idee sul prossimo allenatore della Juventus.