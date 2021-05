Il Milan ha definito il futuro di Donnarumma: il direttore tecnico, Paolo Maldini, ha dato l’annuncio ufficiale in diretta sul portiere rossonero

Il Milan è riuscito a conquistare un posto nella prossima Champions League. Una rincorsa gratificante, culminata all’ultima giornata con il successo sull’Atalanta che ha permesso ai ragazzi di Pioli di chiudere la stagione al secondo posto in classifica. La società – al termine delle ostilità – si è subito messa a lavoro sul mercato, partendo dalla situazione legata al portiere.

Calciomercato Milan, Maldini su Donnarumma

La società si è aggiudicata il cartellino di Mike Maignan, portiere del Lille che ha già svolto le visite mediche in rossonero. Un indizio sul futuro di Gianluigi Donnarumma, sempre più lontano dalla casa rossonera. L’estremo difensore – in scadenza a giugno – non ha rinnovato il suo contratto e si appresta a lasciare il Milan. La conferma è arrivata dal direttore tecnico, Paolo Maldini, sul canale ufficiale di Milan Twitch: “Dobbiamo ringraziarlo tutti, Gigio è stato un protagonista e un leader, spesso capitano“.

Maldini ha poi aggiunto: “Un professionista deve essere pronto a cambiare casacca, capisco che sia difficile da accettare ma è sempre più difficile che ciò accada. Bisogna avere rispetto, lui non ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono e gli auguro il meglio”. Da definire, adesso, il futuro di Donnarumma: il portiere della Nazionale potrebbe ora approdare alla Juventus.