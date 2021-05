Il Milan conclude nel peggiore dei modi la sua avventura con Donnarumma e deve risolvere le situazioni legate ad alcuni big: le parole del giornalista in merito

Il braccio di ferro tra Milan e Donnarumma ha certamente creato una situazione complicata e poco piacevole all’interno di Milanello. L’agente del portiere rossonero, Mino Raiola, ha spinto fortemente per la cessione, la società non ha voluto cedere alle condizioni del giocatore ma alla fine la storia d’amore tra Gigio e il Milan sembra essersi definitivamente conclusa.

Calciomercato Milan, Ravezzani attacca sulla gestione di Calhanoglu

Adesso per il Milan è tempo di dedicarsi ad altre situazioni contrattuali per studiare le strategie in vista della prossima stagione. In merito al caso Donnarumma e anche alle situazioni di Kessie e Calabria è intervenuto il giornalista e direttore di telelombardia Fabio Ravezzani che ha scritto un twitter elogiando la società per la gestione del caso Donnarumma, sottolineando, però, il fatto che questo non esime il club dal risolvere i casi di Calabria e Kessie.

Il fatto che il Milan sia da elogiare per la gestione del rinnovo Donnarumma (tanto Raiola da 4 anni voleva andare a scadenza) non esime il club dal risolvere subito le vicende Calabria e soprattutto Kessie. Altrimenti i tifosi non capirebbero. Pessima anche la gestione Calha. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 26, 2021

Ravezzani ha anche palesato il disaccordo sulla gestione di Hakan Calhanoglu che potrebbe non essere più un giocatore del Milan dalla prossima stagione. L’accordo tra le parti non è mai arrivato durante tutto l’arco della stagione e con il turco in scadenza il 30 giugno sembra sempre più distante l’ipotesi di un rinnovo.