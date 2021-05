Il futuro della Roma inizia a prendere vita e si inizia a lavorare anche sul calciomercato estivo: per la porta si guarda in Francia

Una squadra da ricostruire quella della Roma, che vuole tornare nelle prime posizioni in classifica dopo l’ennesima annata deludente. L’unica soddisfazione è stata arrivare in semifinale di Europa League, ma poi il sogno si è infranto contro il Manchester United. A riportare entusiasmo nella capitale però è stato l’annuncio dell’arrivo di José Mourinho in panchina, che sostituirà il connazionale partente Paulo Fonseca.

Così a Trigoria si iniziano a mettere in piedi le strategie da applicare nella prossima sessione estiva di calciomercato. In primis servirà trovare un rinforzo per la porta visto l’imminente addio di Antonio Mirante a parametro zero e il futuro in bilico di Pau Lopez. Per il futuro tra i pali si inizia a guardare anche in Francia.

Calciomercato Roma, occhi in Francia: interessa Areola

Lavori in corso in casa Roma per costruire il futuro della squadra che verrà allenata dalla prossima stagione da José Mourinho. Gli investimenti da fare per migliorare la rosa saranno certamente importanti e per iniziare bisognerà farlo dalla porta.

I giallorossi infatti seguono già diversi profili in Serie A come Juan Musso dell’Udinese o Marco Silvestri del Verona, ma ora i giallorossi iniziano a puntare il mirino anche fuori dall’Italia. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma avrebbe puntato Alphonse Areola, portiere che quest’anno ha militato nel Fulham ma che è di proprietà del PSG. A proporlo ai giallorossi sarebbe stato proprio il suo agente, Mino Raiola, nell’incontro tenutosi lunedì tra lui e la società romanista. L’estremo difensore francese sarebbe valutato intorno ai 10 milioni di euro, con un ingaggio di 4,5 milioni di euro che potrebbe essere agevolato dal decreto crescita. Dunque un’operazione che potrebbe far mettere ai giallorossi i primi mattoni per costruire la rosa che verrà.