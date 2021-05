Juventus, UFFICIALE: Paratici lascia la Juventus | Il comunicato

Fabio Paratici era da diverse settimane al centro delle discussioni legate al suo futuro alla Juventus. Ora arriva l’annuncio sul suo futuro

La Juventus è arrivata a un punto di volta per la sua storia e la sua dirigenza. I bianconeri hanno deciso il futuro di Fabio Paratici. Come era nell’aria ormai da diverse settimane, il ds lascia la Vecchia Signora. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: “Dopo undici stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing director Football Area della Juventus, lascerà il club. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il Presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Head Quarter della Continassa”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Mourinho tenta Buffon | La risposta del portiere

Niente rinnovo, dunque, per Paratici che lascia la Juventus dopo undici stagioni. Una svolta importante in dirigenza per i bianconeri, in attesa della decisione sul nuovo allenatore.